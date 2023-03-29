Підготовка Чернігівської ТЕЦ до наступного опалювального сезону на межі зриву: у чому причина

Чернігівська міська рада ще з 2020 року неодноразово підіймала питання повернення Чернігівської ТЕЦ в управління міста.

Процес повернення Чернігівської ТЕЦ у власність міської громади "пришвидшила" російські агресія в результаті якої ТЕЦ зазнала значних пошкоджень та руйнувань. За оцінкою експертів сума збитків сягнула 803 млн грн.

Звернення від 11.05.2022 ТОВ "Технова" про дострокове розірвання договору оренди через відсутність ресурсів і власних коштів на відбудову ТЕЦ було підтримано 31.05.2022 Чернігівською міською радою.

Проте, як йдеться у матеріалі, станом на 30.09.2022 процес повернення ЄМК КЕП "Чернігівська ТЕЦ" завершити не вдалося

Минулого тижня з’явилася інформація, що на розгляд сесії Чернігівської міської ради знову виносять питання про скасування дострокового розірвання договору оренди. Зазначають, що припинити договір 31 березня не вдасться через низку тих самих, що і восени чинників, зокрема через недотримання строків оформлення звіту про оцінку майна та рецензії на цей звіт.

"Зараз чітко простежується те, що, причини вже другого скасування дострокового розірвання договору і одночасна активність звинувачень на адресу "Технова" повторюються", - зазначається у матеріалі.

Своєю чергою, ТОВ "Технова" побоюючись, що таке рішення може призвести до зриву наступного опалювального сезону в місті Чернігові, з цього приводу звернулося до РНБО.