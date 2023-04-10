Не підготовка до атаки. Кім назвав причину чергування кораблів РФ в Чорному морі

"На мою думку, те, що зараз відбувається, то вони (кораблі РФ - ред.) чергують не через те, що готуються до атаки. Вони бояться українського контрнаступу та ударів ЗСУ через їх ефективність", - вважає Кім.

Він також зазначив, що наразі окупанти частину флоту вивели з-під можливого удару, а частину залишили на чергуванні в морі.

Скільки кораблів Росія тримає в Чорному морі

Зазначимо, що війська РФ постійно маневрують кораблями в Чорному морі, то заводять їх у пункти базування, то знову виводять на бойове чергування.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, з них один носій "Калібрів", загальний зал підготовлених до пуску ракет становить 4 одиниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.