UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом

Фото: Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники знищили ворожий безпілотник "DJI mavic 2" над Бахмутом. Деталі з БПЛА будуть використані для наших літальних апаратів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як відзначили прикордонники, двигун ворожого БПЛА "не витримує перебування над нашими позиціями".

"У небі над Бахмутом бійці Держприкордонслужби збили ворожий дрон "DJI mavic 2". Для приземлення знадобилося кілька магазинів набоїв, проте це того вартувало – деталі для наших безпілотників зайвими не будуть", - пише пресслужба.

Фото: Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБахмутВійна в Україні