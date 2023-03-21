Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом

Українські прикордонники знищили ворожий безпілотник "DJI mavic 2" над Бахмутом. Деталі з БПЛА будуть використані для наших літальних апаратів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"У небі над Бахмутом бійці Держприкордонслужби збили ворожий дрон "DJI mavic 2". Для приземлення знадобилося кілька магазинів набоїв, проте це того вартувало – деталі для наших безпілотників зайвими не будуть", - пише пресслужба.

Як відзначили прикордонники, двигун ворожого БПЛА "не витримує перебування над нашими позиціями".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350.

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