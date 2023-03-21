Украинские пограничники уничтожили вражеский беспилотник "DJI mavic 2" над Бахмутом. Детали из БПЛА будут использованы для наших летательных аппаратов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
Как отметили пограничники, двигатель вражеского БПЛА "не выдерживает нахождение над нашими позициями".
"В небе над Бахмутом бойцы Госпогранслужбы сбили вражеский дрон "DJI mavic 2". Для приземления понадобилось несколько магазинов патронов, однако это того стоило - детали для наших беспилотников лишними не будут", - пишет пресс-служба.
Фото: Уйдет на детали. Пограничники "приземлили" вражеский БПЛА над Бахмутом (t.me/DPSUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области украинские военные сбили два разведывательных дрона россиян Supercam S350.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.