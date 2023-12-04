Підбитий "Мінськ" вивели із сухого доку: знімок із супутника

Підбитий у вересні у тимчасово окупованому Севастополі (Крим) великий десантний корабель (ВДК) "Мінськ" вивели з сухого доку.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: моніторингова група "Кримського вітру", Twitter OSINT-дослідника MT Anderson.

"Наразі цей ВДК ("Мінськ", - ред.) із повністю зрізаною надбудовою знаходиться в Корабельній бухті поряд із сухим доком, у якому корабель був підбитий українською ракетою 13 вересня", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".

Знімки зі супутника SkySat за 2 грудня (twitter.com/MT_Anderson)

Крім того, за даними моніторингової групи, підводний човен "Ростов-на-Дону", також розбитий ракетою, як і раніше стоїть у сухому доці і тут же, в Корабельній бухті, де знаходяться виробничі потужності Севастопольського морського заводу імені Серго Орджонікідзе.

Також тут знаходиться ще один ВДК проекту 775.

"Можливо, він чекає на ремонт", - припускає "Кримський вітер".

Удар по "Мінську"

У ніч на 13 вересня в Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

У ГУР підтвердили завдання ударів по російським військово-морським цілям та портовій інфраструктурі в Севастополі, внаслідок чого було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Пізніше командир Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.