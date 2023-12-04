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Подбитый "Минск" вывели из сухого дока: снимок со спутника

Крым, Понедельник 04 декабря 2023 12:22
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Подбитый "Минск" вывели из сухого дока: снимок со спутника Фото: подбитый БДК "Минск" вывели из сухого дока (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Подбитый в сентябре во временно оккупированном Севастополе (Крым) большой десантный корабль (БДК) "Минск" вывели из сухого дока.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: мониторинговая группа "Крымского ветра", Twitter OSINT-исследователя MT Anderson.

"В настоящее время этот БДК ("Минск", - ред.) с полностью срезанной надстройкой находится в Корабельной бухте рядом с сухим доком, в котором корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября", - говорится в сообщении "Крымского ветра".

Подбитый &quot;Минск&quot; вывели из сухого дока: снимок со спутникаСнимки со спутника SkySat за 2 декабря (twitter.com/MT_Anderson)

Кроме того, по данным мониторинговой группы, подводная лодка "Ростов-на-Дону", также разбитая ракетой, по прежнему стоит в сухом доке и здесь же, в Корабельной бухте, где аходятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе.

Также тут находится еще один БДК проекта 775.

"Возможно, он ожидает ремонта", - предполагает "Крымский ветер".

Удар по "Минску"

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

В ГУР подтвердили нанесение ударов по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

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