UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Житомиром сталася масштабна аварія, рух транспорту ускладнений

Фото: під Житомиром сталася масштабна аварія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна ДТП сталася під Житомиром зранку 3 січня. Рух транспорту трасою Київ-Чоп ускладнений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Житомирської області.

Аварія за участі 5 авто сталася близько 9:00 на 142 км автодороги М-06 Київ-Чоп (об'їзна міста Житомира, поблизу села Сонячне, Житомирської області). Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На трасі Київ-Чоп частково ускладнений рух автівок в обох напрямках. Поліція організувала реверсний рух.

"Патрульні забезпечують безпеку, регулювання дорожнього руху та займаються оформленням адміністративних матеріалів. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - йдеться у повідомленні.

Фото: під Житомиром сталася масштабна аварія (t.me/patrol_police_zt)

Нагадаємо, 7 грудня під Ізюмом сталася масштабна аварія. Поліцейські повідомляли про шістьох загиблих і сімох постраждалих внаслідок ДТП.

За даними патрульної поліції, внаслідок аварій в Україні у 2023 році загинули понад 2500 осіб, тисячі громадян отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЖитомирполицияАвария