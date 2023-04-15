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Под завалами в Славянске продолжают искать четырех людей

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Славянск, Суббота 15 апреля 2023 16:35
Под завалами в Славянске продолжают искать четырех людей Фото: под завалами в Славянске продолжают искать четырех людей (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Иван Носальский

Спасательная операция в Славянске после вчерашнего ракетного удара россиян по городу продолжаются. Сейчас под завалами ищут четырех людей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, по состоянию на 15:30 спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций.

"Под завалами ищут еще четырех людей", - приводит издание слова Бахал.

Напомним, ранее стало известно, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что оккупанты атаковали город ракетами С-300. Там зафиксировали по меньшей мере семь "прилетов".

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