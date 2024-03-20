Під завалами після обстрілу Харкова може бути до 10 людей

Під завалами після обстрілу Харкова, який влаштували окупанти вдень 20 березня, можуть перебувати до 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, відомо, що одна людина загинула. І, за інформацією рятувальників, ще двоє загиблих є під завалами. Загалом під завалами можуть перебувати до 10 людей", - розповів він.

Він також додав, що внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу одного з районів Харкова у лікарнях перебувають 5 чоловіків із пораненнями різного ступеня важкості.

чоловік 47 років у легкому стані.

65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості.

ще один 46-річний чоловік - у важкому стані.

Коментуючи ситуацію з пожежею, Синєгубов додав, що наразі будівлю охоплено полумʼям і затягнуто димом.

"Деталі та обставини обстрілу з'ясовуються. Інформація оновлюється", - констатував голова ОВА.

Удар по Харкову

У Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди.

Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горить одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах.