Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці

Глава держави зазначив, що на місці влучань триває рятувальна операція, під завалами перебувають люди.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки загинули четверо осіб. Щонайменше 24 людини поранено.

"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - додав він.