Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці

Костянтинівка Донецької області у п'ятницю, 9 серпня, опинилася під обстрілом. Президент Володимир Зеленський показав наслідки ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.
Глава держави зазначив, що на місці влучань триває рятувальна операція, під завалами перебувають люди.
"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - наголосив президент.
Зеленський заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки загинули четверо осіб. Щонайменше 24 людини поранено.
"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - додав він.
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. "Приліт" був у місцевий супермаркет "Екомаркет". Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
Крім того, окупанти вдарили по відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці. Будівлю пошти серйозно пошкоджена. Внаслідок удару постраждав один з працівників "Нової пошти", у нього контузія.
Додамо, що місто Костянтинівка знаходиться неподалік від лінії фронту, поблизу Часового Яру, де точаться важкі бої.
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