Под завалами люди. Зеленский показал видео последствий удара по Константиновке

Константиновка Донецкой области в пятницу, 9 августа, оказалась под обстрелом. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
Глава государства отметил, что на месте попаданий продолжается спасательная операция, под завалами находятся люди.
"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей", - подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что в результате обстрела Константиновки погибли четыре человека. По меньшей мере 24 человека ранены.
"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - добавил он.
Сегодня, 9 августа, стало известно, что российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. "Прилет" был по местному супермаркету "Экомаркет". В результате атаки возник масштабный пожар.
Кроме того, оккупанты ударили по отделению "Новой почты" в Константиновке. Здание почты серьезно повреждено. В результате удара пострадал один из работников "Новой почты", у него контузия.
Добавим, что город Константиновка находится недалеко от линии фронта, близи Часового Яра, где идут тяжелые бои.
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