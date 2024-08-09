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Под завалами люди. Зеленский показал видео последствий удара по Константиновке

Фото: Зеленский показал последствия удара по Константиновке (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Юрченко

Константиновка Донецкой области в пятницу, 9 августа, оказалась под обстрелом. Президент Владимир Зеленский показал последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Глава государства отметил, что на месте попаданий продолжается спасательная операция, под завалами находятся люди.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что в результате обстрела Константиновки погибли четыре человека. По меньшей мере 24 человека ранены.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - добавил он.

 

 

Удар по Константиновке

Сегодня, 9 августа, стало известно, что российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. "Прилет" был по местному супермаркету "Экомаркет". В результате атаки возник масштабный пожар.

Кроме того, оккупанты ударили по отделению "Новой почты" в Константиновке. Здание почты серьезно повреждено. В результате удара пострадал один из работников "Новой почты", у него контузия.

Добавим, что город Константиновка находится недалеко от линии фронта, близи Часового Яра, где идут тяжелые бои.

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