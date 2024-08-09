Под завалами люди. Зеленский показал видео последствий удара по Константиновке

Глава государства отметил, что на месте попаданий продолжается спасательная операция, под завалами находятся люди.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что в результате обстрела Константиновки погибли четыре человека. По меньшей мере 24 человека ранены.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - добавил он.