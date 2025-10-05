Під завалами на Львівщині можуть перебувати люди, триває рятувальна операція, - Клименко
Унаслідок масованого удару росіян по Львівщині зруйновано приватний будинок, загинули четверо людей, серед них 15-річна дівчина. Попередньо під завалами можуть залишатися люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Міністр пояснив, що внаслідок масованого комбінованого удару ворога найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено:
- півтора десятка житлових будинків,
- об’єкти енергетики,
- онкологічний центр.
На Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина.
"Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір", - додав Клименко.
Тим часом у Запоріжжі від російської агресії загинула одна людина, понад десятеро - поранені.
ДСНС і поліція з перших хвилин - на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим.
Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи.
Рятувальники ліквідували 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 - у Львові.
Люди лишились без світла
Через обстріли без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах.
Майже 400 пунктів незламності на базі поліцейських підрозділів уже працюють по всій країні. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна:
- зігрітись,
- підзарядити телефони,
- отримати допомогу.
"Мета цих ударів очевидна - посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. Але ми знаємо, як діяти. Україна вистоїть перед цим терором, як вистоює щодня", - пояснив він.
Масована атака на Україну
Нагадаємо, що цієї ночі Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні в них види озброєння.
Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя.
Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.
Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.
Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.