Под завалами на Львовщине могут находиться люди, продолжается спасательная операция, - Клименко
В результате массированного удара россиян по Львовской области разрушен частный дом, погибли четыре человека, среди них 15-летняя девушка. Предварительно под завалами могут оставаться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Министр пояснил, что в результате массированного комбинированного удара врага больше всего пострадали Львовская область и Запорожье. Повреждены:
- полтора десятка жилых домов,
- объекты энергетики,
- онкологический центр.
На Львовщине враг уничтожил частный дом. Погибли четыре человека, среди которых 15-летняя девушка.
"Предварительно есть информация о людях под завалами. На месте работают спасатели, продолжается разбор", - добавил Клименко.
Тем временем в Запорожье от российской агрессии погиб один человек, более десяти - ранены.
ГСЧС и полиция с первых минут - на местах под высокой угрозой повторных ударов. Максимум сил и подразделений направлено на спасение и помощь пострадавшим.
Всего к ликвидации последствий и фиксации преступлений привлечено более тысячи спасателей и полицейских: взрывотехники, следователи, специальные аварийно-спасательные отряды, психологи, кинологи.
Спасатели ликвидировали 10 из 13 пожаров, возникших в результате атаки. Следователи уже приняли более 250 заявлений о разрушениях в Запорожье и 140 - во Львове.
Люди остались без света
Из-за обстрелов без электроснабжения остались более 110 тысяч абонентов в разных регионах.
Почти 400 пунктов несокрушимости на базе полицейских подразделений уже работают по всей стране. При необходимости будут развернуты дополнительные: там можно:
- согреться,
- подзарядить телефоны,
- получить помощь.
"Цель этих ударов очевидна - посеять панику накануне зимы, в частности в отдаленных от фронта регионах. Но мы знаем, как действовать. Украина выстоит перед этим террором, как выстоит каждый день", - пояснил он.
Массированная атака на Украину
Напомним, что этой ночью Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов. Для ударов по городу и области враг использовал почти все имеющиеся в них виды вооружения.
Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье.
Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.
Ночью удары нанесли и по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.
Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.