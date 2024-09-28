Під завалами у Кривому Розі знайшли ще одну жертву

Атака на Кривий Ріг

Вранці 27 вересня російські війська атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під ударом опинилося управління поліції.

Протягом дня кількість поранених із трьох збільшилася до шести людей. А кількість загиблих - від одного до трьох. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть бути четверо людей.

На ранок 28 вересня пошуки ще однієї людини під завалами у Кривому Розі продовжувалися.

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