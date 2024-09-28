Под завалами в Кривом Роге нашли еще одну жертву

Атака на Кривой Рог

Утром 27 сентября российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области. Под ударом оказалось управление полиции.

В течение дня число раненых с трех увеличилось до шести людей. А число погибших - от одного до трех. Изначально сообщалось, что под завалами могут быть четверо людей.

На утро 28 сентября поиски еще одного человека под завалами в Кривом Роге продолжались.

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