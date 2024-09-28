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Под завалами в Кривом Роге нашли еще одну жертву

Фото: под завалами в Кривом Роге после удара 27 сентября нашли еще одну жертву (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге под завалами здания управления полиции нашли еще одного погибшего. Всего из-за удара по городу 27 сентября погибли четверо людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Кривом Роге под завалами пораженного ракетой админздания обнаружили тело мужчины", - рассказал он.

По данным главы ОВА, в целом из-за ракетного удара по зданию полиции погибли четыре человека.

Атака на Кривой Рог

Утром 27 сентября российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области. Под ударом оказалось управление полиции.

В течение дня число раненых с трех увеличилось до шести людей. А число погибших - от одного до трех. Изначально сообщалось, что под завалами могут быть четверо людей.

На утро 28 сентября поиски еще одного человека под завалами в Кривом Роге продолжались.

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