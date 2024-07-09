Під завалами в Києві ще можуть знаходитися люди

Під завалами на двох локаціях у Києві ще можуть знаходитись люди після масованого обстрілу 8 липня.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише РБК-Україна з посиланням на ефір " Радіо Свобода ".

"На зараз такого розуміння немає. Ми зможемо дати точну відповідь на це питання (чи є під завалами люди, - ред), після того, як буде завершено пошуково-рятувальну операцію. Люди під завалами можуть бути, так", - сказав він.

Наразі рятувально-пошукові роботи продовжують у двох локаціях - "Охматдиті" та будинку в Шевченківському районі.