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Под завалами в Киеве еще могут находиться люди

Киев, Вторник 09 июля 2024 10:10
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Под завалами в Киеве еще могут находиться люди Фото: последствия обстрела Киева 8 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами на двух локациях в Киеве могут находиться люди после массированного обстрела 8 июля.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир "Радио Свобода".

"На данный момент такого понимания нет. Мы сможем дать точный ответ на этот вопрос (есть ли под завалами люди, - ред), после того, как будет завершена поисково-спасательная операция. Люди под завалами могут быть, да", - сказал он.

В настоящее время спасательно-поисковые работы продолжают в двух локациях - "Охматдете" и дома в Шевченковском районе.

Обстрел Киева

Российские войска массировано обстреляли Киев ракетами 8 июля. Фиксировались попадания в жилой дом и детскую больницу "Охматдет".

На утро, 9 июля, количество жертв и пострадавших после ракетного удара по Киеву возросло - погибли 27 человек, среди которых четверо детей, пострадали 117.

Как сообщалось, впервые за долгое время атака произошла днем и носила волнообразный характер. Подробнее о тактике противника, какова его цель и когда может быть следующий массированный удар, - читайте в материале РБК-Украина.

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