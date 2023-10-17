Під завалами гуртожитку в Слов'янську перебувають дві людини

Під завалами гуртожитку коледжу у Слов'янську Донецької області, який російські війська обстріляли у ніч проти вівторка, 17 жовтня, перебувають люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов'янськ. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи.
"На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додають в ДСНС.
Наслідки обстрілу Слов`янська Донецької області (t.me/dsns_telegram)
У ніч проти вівторка, 17 жовтня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Один із "прильотів" припав на гуртожиток аграрного коледжу.
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