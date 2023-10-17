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Под завалами общежития в Славянске находятся два человека

Фото: под завалами общежития в Славянске находятся два человека (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами общежития колледжа в Славянске Донецкой области, который российские войска обстреляли в ночь на вторник, 17 октября, находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке г. Славянск. В результате обстрела разрушения получило 5-этажное здание общежития", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами находятся два человека.

"На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - добавляют в ГСЧС.

 

Последствия обстрела Славянска Донецкой области (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Славянска Донецкой области

В ночь на вторник, 17 октября, российские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области. Один из "прилетов" пришелся на общежитие аграрного колледжа.

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