Під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати людину

"3 загиблих, 8 поранених (2 у важкому стані), 13 звернулись за медичною допомогою - не важкі. Шукаємо ще жінку", - розповів він.

Обстріл Краматорська 1 лютого

Російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області Спочатку повідомлялось про поранених. Ця атака стала вже другою на місто за день.

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру". Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Травми отримала 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Троє людей загинули, двох вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.