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Под завалами дома в Краматорске продолжают искать человека

Фото: в Краматорске продолжается разбор завалов дома, куда попала ракета РФ (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами дома в центре Краматорска Донецкой области, в который попала российская ракета вечером 1 февраля, ищут человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"3 погибших, 8 раненых (2 в тяжелом состоянии), 13 обратились за медицинской помощью - не тяжелые. Ищем еще женщину", - рассказал он.

Обстрел Краматорска 1 февраля

Российские солдаты снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Сначала сообщалось о, раненых. Эта атака стала уже второй на город за день.

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера". В результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

Травмы получили 21 человек, 8 понадобилась госпитализация. Три человека погибли, двух удалось спасти.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

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КраматорскДонецкая область