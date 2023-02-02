Под завалами дома в Краматорске продолжают искать человека

"3 погибших, 8 раненых (2 в тяжелом состоянии), 13 обратились за медицинской помощью - не тяжелые. Ищем еще женщину", - рассказал он.

Обстрел Краматорска 1 февраля

Российские солдаты снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Сначала сообщалось о, раненых. Эта атака стала уже второй на город за день.

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера". В результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

Травмы получили 21 человек, 8 понадобилась госпитализация. Три человека погибли, двух удалось спасти.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.