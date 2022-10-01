Під завалами багатоповерхівки після обстрілу Миколаєва знайшли загиблу

Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва в ніч на суботу, 1 жовтня, загинула молода жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови обласної ради Анни Замазєєвої.

"В Миколаєві, під завалами після нічного "прильоту", знайшли одного загиблого. Це молода жінка", - розповіла вона.

Як повідомлялося, вночі на 1 жовтня російські окупаційні війська знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

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