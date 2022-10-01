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Под завалами многоэтажки после обстрела Николаева нашли погибшую

Фото: оккупанты ночью ударили по многоэтажке в центре Николаева (t.me/senkevichonline)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного обстрела Николаева в ночь на субботу, 1 октября, погибла молодая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы областного совета Анны Замазеевой.

"В Николаеве, под завалами после ночного "прилета", нашли одного погибшего. Это молодая женщина", - рассказала она.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска снова нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

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Николаев