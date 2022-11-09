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Під Запоріжжям ЗСУ вдарили по позиції окупантів: значні втрати

Фото: під Запоріжжям ЗСУ вдарили по позиції окупантів (ілюстрація/facebook com 72brigade best)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові задали удару по позиції росіян на Запорізькому напрямку. Вдалося знищити багато техніки та вбити та поранити близько 150 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"За 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів", - розповів він.

Раніше в Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по кількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.

Крім того, українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Сталося це в окупованій Михайлівці Запорізької області.

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Російська ФедераціяЗапоріжжяЗапорожская областьГенштаб ВСУ