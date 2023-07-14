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Під Запоріжжям затримали жителя Криму, який воював за Росію

Фото: під Запоріжжям затримали жителя Криму, який воював за Росію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці затримали жителя Криму, який з січня 2023 року добровільно воював проти України з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як розповіли у відомстві, затриманому повідомлено про підозру у державній зраді.

Слідчі з'ясували, що у січні 2023 року громадянин України, який мешкав в окупованому Криму, перейшов на бік ворога та добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту ЗС РФ. Вона дислокувалась на українському півострові.

Там він на посаді старшого стрілка здійснював укріплення позицій військ країни-агресора та забезпечував оборону ворожих рубежів. Окрім цього кримчанин брав участь у бойових діях проти українських захисників на території Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Його було затримано під час бойового зіткнення в липні 2023 року поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

Нагадаємо, що мешканка Добропілля (Донецька область) передавала жительці Воронежа в РФ інформацію про переміщення Збройних сил України. Її відправили до в'язниці на 7 років.

Також жителя Єнакієвого, який служить окупантам так званим "поліцейським ДНР", засуджено до 15 років ув'язнення.

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