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Под Запорожьем задержали жителя Крыма, воевавшего за Россию

Фото: под Запорожьем задержали жителя Крыма, воевавшего за Россию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали жителя Крыма, который с января 2023 добровольно воевал против Украины со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как рассказали в ведомстве, задержанному доложено о подозрении в государственной измене.

Следователи выяснили, что в январе 2023 года гражданин Украины, проживавший в оккупированном Крыму, перешел на сторону врага и добровольно вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ. Она дислоцировалась на украинском полуострове.

Там он в должности старшего стрелка осуществлял укрепление позиций войск страны-агрессора и обеспечивал оборону вражеских рубежей. Кроме этого, крымчанин принимал участие в боевых действиях против украинских защитников на территории Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Он был задержан во время боевого столкновения в июле 2023 года вблизи поселка Пятихатки в Запорожье.

Напомним, что жительница Доброполья (Донецкая область) передавала жительнице Воронежа в РФ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины. Ее отправили в тюрьму на 7 лет .

Также житель Енакиево, который служит оккупантам так называемым "полицейским ДНР", приговорен к 15 годам заключения .

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