Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

У населених пунктах Кушугумськіої громади Запорізького району тривають роботи з відновлення електропостачання. Там виникли проблеми зі світлом внаслідок вчорашнього російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

За словами чиновника, у селищі Малокатеринівка вже повернули електрику.

Між тим, додав він, у Кушугумі та Балабиному "світло поки подаватиметься за графіком".

Напередодні глава ОВА розповів, що внаслідок російських атак на одну з прифронтових громад Запорізької області понад 3 тисячі абонентів були без світла та 3 села - без водопостачання.

Федоров також поінформував, що через ворожі удари був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

На Facebook-сторінці Кушугумської громади (розташована на південь від міста Запоріжжя) вчора розповіли, що в результаті обстрілів зникло світло в населених пунктах Балабине, у селищах Кушугум та Малокатеринівка.

Варто додати, що днями у Кушугумській селищній раді також оголосили в мережі про заборону на території усієї громади з 14 березня виходу на прибережні території вздовж берегової лінії.

"Причина - близькість до лінії фронту (15 км) та підвищений рівень загрози. Будь-які особи, помічені в зоні заборони, будуть сприйняті як ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ)", - пояснили в сільраді.

Також у заяві наголошувалося, що за перебування в цій зоні без відповідного дозволу "можуть застосовуватися заходи вогневого ураження".

Обстріли Запорізької області

Як розповів сьогодні вранці глава ОВА Федоров, впродовж доби російські окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Він уточнив, що:

275 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.

163 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали", - йдеться у заяві чиновника.