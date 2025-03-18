Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів
У населених пунктах Кушугумськіої громади Запорізького району тривають роботи з відновлення електропостачання. Там виникли проблеми зі світлом внаслідок вчорашнього російського обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За словами чиновника, у селищі Малокатеринівка вже повернули електрику.
Між тим, додав він, у Кушугумі та Балабиному "світло поки подаватиметься за графіком".
Напередодні глава ОВА розповів, що внаслідок російських атак на одну з прифронтових громад Запорізької області понад 3 тисячі абонентів були без світла та 3 села - без водопостачання.
Федоров також поінформував, що через ворожі удари був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.
На Facebook-сторінці Кушугумської громади (розташована на південь від міста Запоріжжя) вчора розповіли, що в результаті обстрілів зникло світло в населених пунктах Балабине, у селищах Кушугум та Малокатеринівка.
Варто додати, що днями у Кушугумській селищній раді також оголосили в мережі про заборону на території усієї громади з 14 березня виходу на прибережні території вздовж берегової лінії.
"Причина - близькість до лінії фронту (15 км) та підвищений рівень загрози. Будь-які особи, помічені в зоні заборони, будуть сприйняті як ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ)", - пояснили в сільраді.
Також у заяві наголошувалося, що за перебування в цій зоні без відповідного дозволу "можуть застосовуватися заходи вогневого ураження".
Обстріли Запорізької області
Як розповів сьогодні вранці глава ОВА Федоров, впродовж доби російські окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Він уточнив, що:
- 275 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 163 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали", - йдеться у заяві чиновника.
Нагадаємо, вчора в "Запоріжжяобленерго" попередили, що у низці населених пунктів Запорізької області 18 і 19 березня вночі можуть відключати світло.
Також ми писали, що 17 березня через російські дронові удари в Полтавській області в Кременчуцькому районі вводили аварійні відключення світла. Тоді без світла у регіоні залишилося понад 1000 споживачів.
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