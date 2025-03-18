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Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

Вівторок 18 березня 2025 07:53
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Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів Ілюстративне фото: на Запоріжжі відновлюють електропостачання (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У населених пунктах Кушугумськіої громади Запорізького району тривають роботи з відновлення електропостачання. Там виникли проблеми зі світлом внаслідок вчорашнього російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами чиновника, у селищі Малокатеринівка вже повернули електрику.

Між тим, додав він, у Кушугумі та Балабиному "світло поки подаватиметься за графіком".

Напередодні глава ОВА розповів, що внаслідок російських атак на одну з прифронтових громад Запорізької області понад 3 тисячі абонентів були без світла та 3 села - без водопостачання.

Федоров також поінформував, що через ворожі удари був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

На Facebook-сторінці Кушугумської громади (розташована на південь від міста Запоріжжя) вчора розповіли, що в результаті обстрілів зникло світло в населених пунктах Балабине, у селищах Кушугум та Малокатеринівка.

Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

Варто додати, що днями у Кушугумській селищній раді також оголосили в мережі про заборону на території усієї громади з 14 березня виходу на прибережні території вздовж берегової лінії.

"Причина - близькість до лінії фронту (15 км) та підвищений рівень загрози. Будь-які особи, помічені в зоні заборони, будуть сприйняті як ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ)", - пояснили в сільраді.

Також у заяві наголошувалося, що за перебування в цій зоні без відповідного дозволу "можуть застосовуватися заходи вогневого ураження".

Під Запоріжжям відновлюють електропостачання після ворожих обстрілів

Обстріли Запорізької області

Як розповів сьогодні вранці глава ОВА Федоров, впродовж доби російські окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Він уточнив, що:

  • 275 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.
  • 163 артудари завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали", - йдеться у заяві чиновника.

Нагадаємо, вчора в "Запоріжжяобленерго" попередили, що у низці населених пунктів Запорізької області 18 і 19 березня вночі можуть відключати світло.

Також ми писали, що 17 березня через російські дронові удари в Полтавській області в Кременчуцькому районі вводили аварійні відключення світла. Тоді без світла у регіоні залишилося понад 1000 споживачів.

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Запорізька область Відключеня світла Енергетики
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