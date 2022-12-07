UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Запоріжжям російська ракета потрапила до приватного будинку: фото наслідків

Фото: під Запоріжжям російська ракета потрапила до приватного будинку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 7 грудня російські окупанти обстріляли село Новотаврійське у Запорізькому районі. Внаслідок ударів знищено приватну оселю, ще десяток отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

"Вночі російські терористи підступно обстріляли село Новотаврійське Запорізького району. Зруйновано приватний будинок. Суттєво пошкоджено близько 10. Інформація про поранених та вбитих не надходила", - розповів Тимошенко.

Фото: наслідки ракетного удару по приватному сектору у Запорізькому районі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, вночі 7 грудня росіяни завдали ударів із систем С-300 по двох громадах Запорізької області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьракетный удар