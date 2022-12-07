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Под Запорожьем российская ракета попала в частный дом: фото последствий

Фото: под Запорожьем российская ракета попала в частный дом (иллюстрацию/Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 7 декабря российские оккупанты обстреляли село Новотаврическое в Запорожском районе. Вследствие ударов уничтожен частный дом, еще десяток получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Ночью российские террористы коварно обстреляли село Новотаврическое Запорожского района. Разрушен частный дом. Существенно повреждено около 10. Информация о раненых и убитых не поступала", - рассказал Тимошенко.

Фото: последствия ракетного удара по частному сектору в Запорожском районе (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, ночью 7 декабря россияне нанесли удары из систем С-300 по двум общинам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

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