Під загрозою 7 регіонів України. Росія розгортає ракети КНДР у Воронезькій області, - ISW

Головне управління розвідки України підтвердило передачу Росії близько 50 балістичних ракет типів KN-23, KN-24 та модернізованих KN-30 (Hwansong-11C).

KN-30 є модернізованою версією балістичної ракети KN-23 і здатна нести боєголовку вагою до 2500 кілограмів.

До того ж Росія вже розпочала розгортання шести пускових установок для північнокорейських ракет у Воронезькій області і що ці установки зможуть запустити загалом 120 ракет.

Повідомляється, що північнокорейські ракети можуть вразити Сумську, Харківську, Чернігівську, Полтавську, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області з Воронезької області.

За словами українського військового експерта Анатолія Храпчинського, російські війська не завжди використовують усі свої пускові установки в кожній ударній кампанії.

Наприклад, за його даними, Росія має близько 160 пускових установок "Іскандер", які можуть нести по дві ракети кожна, але російські збройні сили запускають в середньому від 16 до 26 ракет.

Храпчинський додав, що російські ракети "Іскандер-М" мають точність в межах від п'яти до двадцяти метрів, тоді як північнокорейські ракети КН-23 регулярно промахуються повз ціль на сотні метрів або навіть на кілометри.

Північнокорейські ракети також несуть значно більшу боєголовку вагою до тонни, порівняно зі стандартною 480-кілограмовою боєголовкою російських "Іскандер-М", і призводять до утворення більших вирв та ударних хвиль.