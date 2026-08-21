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Под угрозой 7 регионов Украины. Россия размещает ракеты КНДР в Воронежской области, - ISW

10:27 21.08.2026 Пт
2 мин
Какие области Украины под угрозой ударов баллистики?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия разворачивает ракеты КНДР в Воронежской области (Getty Images)

В Воронежской области россияне размещают новые пусковые установки для северокорейских ракет. Это усиливает угрозы для, по меньшей мере, семи регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Главное управление разведки Украины подтвердило передачу России около 50 баллистических ракет типа KN-23, KN-24 и модернизированных KN-30 (Hwansong-11C).

KN-30 является модернизированной версией баллистической ракеты KN-23 и способна нести боеголовку весом до 2500 кг.

К тому же Россия уже приступила к развертыванию шести пусковых установок для северокорейских ракет в Воронежской области и что эти установки смогут запустить в общей сложности 120 ракет.

Сообщается, что северокорейские ракеты могут поразить Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области Воронежской области.

По словам украинского военного эксперта Анатолия Храпчинского, российские войска не всегда используют все свои пусковые установки в каждой ударной кампании.

К примеру, по его данным, Россия имеет около 160 пусковых установок "Искандер", которые могут нести по две ракеты каждая, но российские вооруженные силы запускают в среднем от 16 до 26 ракет.

Храпчинский добавил, что российские ракеты "Искандер-М" имеют точность в пределах от пяти до двадцати метров, тогда как северокорейские ракеты КН-23 регулярно промахиваются мимо цели на сотни метров или даже на километры.

Северокорейские ракеты также несут значительно большую боеголовку весом до тонны, по сравнению со стандартной 480-килограммовой боеголовкой российских "Искандер-М", и приводят к образованию больших воронок и ударных волн.

КНДР разворачивает ракетное подразделение в России

Напомним, недавно Северная Корея перебросила в Россию партию из более чем 100 баллистических ракет и специализированные ракетные подразделения. Это может привести к еще более масштабным разрушениям и жертвам среди гражданского населения в Украине.

В то же время на западе России началось развертывание ракетного подразделения Северной Кореи.

По данным ГУР, в Воронежской области формируют подразделение, в которое могут войти около 90 северокорейских военнослужащих и шесть пусковых установок со 120 баллистическими ракетами.

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