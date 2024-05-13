Під Вовчанськом росіяни утримують цивільних у підвалі: розпочато розслідування

Російські окупанти після початку наступу в Харківській області насильно утримують мирних українців у підвалі у Вовчанській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

За інформацією правоохоронців, 11 травня у Вовчанській громаді окупанти помістили місцевих мешканців до підвалу. Декому вдалося втекти звідти 13 травня та дістатися до волонтерів. За словами потерпілих, російські солдати у підвалі говорили про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також полонених цивільних змушували надавати медичну допомогу пораненим військовим РФ. У прокуратурі наголошують, що такі дії порушують Конвенцію про захист мирного населення під час війни. Учасниками Конвенції, зокрема, є Україна та Росія. Управління СБУ у Харківській області вже розпочало досудове розслідування.