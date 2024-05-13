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Під Вовчанськом росіяни утримують цивільних у підвалі: розпочато розслідування

Харківська область, Понеділок 13 травня 2024 15:41
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Під Вовчанськом росіяни утримують цивільних у підвалі: розпочато розслідування Ілюстративне фото: росіяни утримують у підвалі мешканців Вовчанської громади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти після початку наступу в Харківській області насильно утримують мирних українців у підвалі у Вовчанській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

За інформацією правоохоронців, 11 травня у Вовчанській громаді окупанти помістили місцевих мешканців до підвалу. Декому вдалося втекти звідти 13 травня та дістатися до волонтерів.

За словами потерпілих, російські солдати у підвалі говорили про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також полонених цивільних змушували надавати медичну допомогу пораненим військовим РФ.

У прокуратурі наголошують, що такі дії порушують Конвенцію про захист мирного населення під час війни. Учасниками Конвенції, зокрема, є Україна та Росія.

Управління СБУ у Харківській області вже розпочало досудове розслідування.

Наступ РФ

Зазначимо, російські солдати кілька днів не припиняють своїх спроб просування на півночі Харківської області. Минулого тижня вони вторглися в регіон і розпочали свій наступ.

Станом на зараз у Харківській області тривають активні бойові дії. Українські захисники ліквідують ворожих солдатів та техніку.

Зокрема, ворог намагається просунутися до Вовчанська, який знаходиться неподалік російського кордону.

Більш детально про те, що зараз відбувається у місті, - у матеріалі РБК-Україна.

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