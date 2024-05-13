Под Волчанском россияне удерживают гражданских в подвале: начато расследование

Российские оккупанты после начала наступления в Харьковской области насильно удерживают мирных украинцев в подвале в Волчанской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Управление СБУ в Харьковской области уже начало досудебное расследование.

В прокуратуре подчеркивают, что такие действия нарушают Конвенции о защите мирного населения во время войны. Участниками Конвенции, в частности, являются Украина и Россия.

По словам потерпевших, российские солдаты в подвале говорили о том, что мирное население нужно расстрелять. Также пленных гражданских заставляли предоставлять медпомощь раненым военным РФ.

По информации правоохранителей, 11 мая в Волчанской громаде оккупанты поместили местных жителей в подвал. Некоторым удалось сбежать оттуда 13 мая и добраться к волонтерам.

Наступление РФ

Отметим, российские солдаты несколько дней не прекращают свои попытки продвижения на севере Харьковской области. На прошлой неделе они вторглись в регион и начали свое наступление.

По состоянию на сейчас в Харьковской области идут активные боевые действия. Украинские защитники ликвидируют вражеских солдат и технику.

В частности, враг пытается продвинуться к Волчанску, который находится недалеко от российской границы.

Более детально о том, что сейчас происходит в городе, - в материале РБК-Украина.

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