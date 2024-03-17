Під Вовчанськом медпункт потрапив під обстріл: поранені фельдшер та водій "швидкої"

Російська армія близько 09:15 обстріляла Вовчанську громаду. Під удар потрапила будівля, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. Після обстрілу зайнялася пожежа.

Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова.

Через удар окупантів були пошкоджені одноповерховий будинок з прилеглими будівлями, а також два автомобілі.

Фото: росіяни атакували медпункт у Харківській області (t.me/mvs_ukraine)

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області майже щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Як повідомлялося, вчора, 16 березня, російський дрон-камікадзе вдарив по селу Козача Лопань під Харковом. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.