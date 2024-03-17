Под Волчанском медпункт попал под обстрел: ранены фельдшер и водитель "скорой"

Медицинский пункт в Харьковской области попал под вражеский обстрел. В результате атаки ранения получили фельдшер и водитель "скорой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
Российская армия около 09:15 обстреляла Волчанскую общину. Под удар попало здание, где находится временная точка расположения скорой медицинской помощи. После обстрела вспыхнул пожар.
Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель "скорой". Их госпитализировали в больницу Харькова.
Из-за удара оккупантов были повреждены одноэтажный дом с прилегающими зданиями, а также два автомобиля.
Фото: россияне атаковали медпункт в Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Напомним, что Харьков и населенные пункты области почти ежедневно попадают под вражеские обстрелы, в том числе и из-за близости к границе с РФ.
Кроме того, в Купянском районе ведутся боевые действия, оккупанты хотят вернуть территории, которые захватили в начале полномасштабного вторжения. Ситуация на этом направлении сложная.
Как сообщалось, вчера, 16 марта, российский дрон-камикадзе ударил по селу Казачья Лопань под Харьковом. Был поврежден объект критической инфраструктуры.
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