Під Воронежем оголосили режим надзвичайної ситуації через пожежу на складі боєприпасів

Що цьому передувало

В ніч на 7 вересня росіяни поскаржилися на атаку у Воронезькій області. Губернатор області заявив про нібито падіння уламків безпілотника. За його словами, спалахнула пожежа, яка перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація.

Спочатку губернатор повідомив про евакуацію "у сусідній населений пункт" мешканців одного села. За півгодини він написав, що евакуювати будуть вже кілька сіл.

У мережі пишуть, що дрон влучив у склад боєприпасів, і публікують відео, на яких чути вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що детонація триває кілька годин.

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