Под Воронежем объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов

Что этому предшествовало

В ночь на 7 сентября россияне пожаловались на атаку в Воронежской области. Губернатор области заявил о якобы падении обломков беспилотника. По его словам, вспыхнул пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы. Началась детонация.

Сначала губернатор сообщил об эвакуации "в соседний населенный пункт" жителей одного села. Через полчаса он написал, что эвакуировать будут уже несколько сел.

В сети пишут, что дрон попал в склад боеприпасов, и публикуют видео, на которых слышны взрывы. Местные жители сообщали, что детонация длится несколько часов.

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