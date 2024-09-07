ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Воронежем оголосили режим надзвичайної ситуації через пожежу на складі боєприпасів

Воронезька області, Субота 07 вересня 2024 09:01
UA EN RU
Під Воронежем оголосили режим надзвичайної ситуації через пожежу на складі боєприпасів Фото: під Воронежем оголосили режим надзвичайної ситуації (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Під Воронежем через нібито атаку спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Через детонацію у частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram.

"На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС", - написав він.

Також він повідомляв про евакуацію жителів одного населеного пункту. За словами губернатора, у небезпечній зоні нібито опинилися кілька десятків людей.

Росіяни наголошують, що постраждалих немає.

Що цьому передувало

В ніч на 7 вересня росіяни поскаржилися на атаку у Воронезькій області. Губернатор області заявив про нібито падіння уламків безпілотника. За його словами, спалахнула пожежа, яка перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація.

Спочатку губернатор повідомив про евакуацію "у сусідній населений пункт" мешканців одного села. За півгодини він написав, що евакуювати будуть вже кілька сіл.

У мережі пишуть, що дрон влучив у склад боєприпасів, і публікують відео, на яких чути вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що детонація триває кілька годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа Воронежская область
NEWS
Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили
Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна