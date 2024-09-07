Під Воронежем оголосили режим надзвичайної ситуації через пожежу на складі боєприпасів

Під Воронежем через нібито атаку спалахнула пожежа на складі боєприпасів. Через детонацію у частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гусєва у Telegram.

Також він повідомляв про евакуацію жителів одного населеного пункту. За словами губернатора, у небезпечній зоні нібито опинилися кілька десятків людей.

"На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС", - написав він.

Що цьому передувало

В ніч на 7 вересня росіяни поскаржилися на атаку у Воронезькій області. Губернатор області заявив про нібито падіння уламків безпілотника. За його словами, спалахнула пожежа, яка перекинулася на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація.

Спочатку губернатор повідомив про евакуацію "у сусідній населений пункт" мешканців одного села. За півгодини він написав, що евакуювати будуть вже кілька сіл.

У мережі пишуть, що дрон влучив у склад боєприпасів, і публікують відео, на яких чути вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що детонація триває кілька годин.

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