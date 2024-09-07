Под Воронежем объявили режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов

Под Воронежем из-за якобы атаки вспыхнул пожар на складе боеприпасов. Из-за детонации в части Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гусева в Telegram.

Также он сообщал об эвакуации жителей одного населенного пункта. По словам губернатора, в опасной зоне якобы оказались несколько десятков человек.

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар возле взрывоопасных объектов и началась детонация, объявлен режим ЧС", - написал он.

Что этому предшествовало

В ночь на 7 сентября россияне пожаловались на атаку в Воронежской области. Губернатор области заявил о якобы падении обломков беспилотника. По его словам, вспыхнул пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы. Началась детонация.

Сначала губернатор сообщил об эвакуации "в соседний населенный пункт" жителей одного села. Через полчаса он написал, что эвакуировать будут уже несколько сел.

В сети пишут, что дрон попал в склад боеприпасов, и публикуют видео, на которых слышны взрывы. Местные жители сообщали, что детонация длится несколько часов.

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