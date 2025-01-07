Під воду йде місто Мекка: Саудівську Аравію накрила масштабна повінь

За даними ЗМІ, Саудівську Аравію накрив шторм з проливними дощами, який і призвів до повені. Найбільше повінь накрила священні міста Мекку, Медину і Джидду.

У мережі вже ширять фото та відео з місця подій, на яких видно, що вулиці міст перетворюються на річки. Через сильні дощі автомобілі практично цілком опинилися під водою, а потоки води такі сильні, що зносять авто з доріг. Місцеві жителі наразі евакуюються, або ховаються у безпечних місцях.

Метеорологічне управління Саудівської Аравії встановило червоний рівень небезпеки. А синоптики попереджають, що опади триватимуть, ймовірно, до 10 січня.

Також почались затримки з рейсами в аеропорту у Джидді, там пасажирів просять перевіряти оновлення рейсів перед поїздками через погоду.

Нагадаємо, сьогодні ще одне природне лихо сталось у Тибеті. Там, в результаті землетрусу магнітудою 7,1 бала вже відомо про майже 100 загиблих. Епіцентр Землетрусу знаходився за 181 км на північ від індійського міста Дарджилінг й 87 кілометрів на північний схід від Евересту.