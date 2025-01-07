Под воду уходит город Мекка: Саудовскую Аравию накрыло масштабное наводнение

По данным СМИ, Саудовскую Аравию накрыл шторм с проливными дождями, который и привел к наводнению. Больше всего наводнение накрыло священные города Мекку, Медину и Джидду.

В сети уже распространяют фото и видео с места событий, на которых видно, что улицы городов превращаются в реки. Из-за сильных дождей автомобили практически целиком оказались под водой, а потоки воды такие сильные, что сносят авто с дорог. Местные жители сейчас эвакуируются, или прячутся в безопасных местах.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии установило красный уровень опасности. А синоптики предупреждают, что осадки продлятся, вероятно, до 10 января.

Также начались задержки с рейсами в аэропорту в Джидде, там пассажиров просят проверять обновления рейсов перед поездками из-за погоды.

Напомним, сегодня еще одно природное бедствие произошло в Тибете. Там, в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла уже известно о почти 100 погибших. Эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг и 87 километрах к северо-востоку от Эвереста.