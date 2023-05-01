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Під Вишгородом знайшли частину снаряда від "Урагану"

Ілюстративне фото: під Вишгородом знайшли частину снаряда від "Урагану" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Вишгородському районі Київської області виявили частину реактивного снаряда від РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Він зазначив, що про знахідку днями повідомив місцевий житель. Спеціалісти оглянули та вилучили черговий доказ злочинів, які вчинили російські окупанти проти жителів області.

Нєбитов нагадав, що у разі виявлення підозрілих предметів, слід одразу телефонувати на спецлінію "102".

Нагадаємо, нещодавно у Київській області діти знайшли протипіхотну міну з розтяжкою.

До того ж, ми писали, що сьогодні у Київській області будуть лунати сирену через тестування системи оповіщення.

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