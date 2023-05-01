Под Вышгородом нашли часть снаряда от "Урагана"

Он отметил, что о находке на днях сообщил местный житель. Специалисты осмотрели и изъяли очередное доказательство преступлений, совершенных российскими оккупантами против жителей области.

Небытов напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует сразу звонить на спецлинию "102".

Напомним, недавно в Киевской области дети обнаружили противопехотную мину с растяжкой.

К тому же мы писали, что сегодня в Киевской области будут раздаваться сирена из-за тестирования системы оповещения.

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