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Під Вінницею зіткнулися два автомобілі: є жертва, а серед потерпілих діти

Фото: під Вінницею сталась ДТП (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Вінницькій області сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Серед потерпілих - діти, одна людина загинула в результаті аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості", - повідомили ДСНС.

За даними рятувальників, всіх, окрім водія KIA OPTIMA, було госпіталізовано.

"Що стало причиною автопригоди - наразі з’ясовують правоохоронці", - додали рятувальники.

 

Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Рівненській області сталася масштабна аварія, внаслідок якої загинула дитина, вісім осіб постраждали.

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ДТПВінниця