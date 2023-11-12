Під Вінницею зіткнулися два автомобілі: є жертва, а серед потерпілих діти

Сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості", - повідомили ДСНС.

За даними рятувальників, всіх, окрім водія KIA OPTIMA, було госпіталізовано.

"Що стало причиною автопригоди - наразі з’ясовують правоохоронці", - додали рятувальники.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

Також нещодавно у Рівненській області сталася масштабна аварія, внаслідок якої загинула дитина, вісім осіб постраждали.

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