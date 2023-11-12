Под Винницей столкнулись два автомобиля: есть жертва, а среди пострадавших дети

Сегодня в 15:02 спасателям сообщили об аварии, которая произошла вблизи Винницы, а именно на Немировском шоссе произошло столкновение двух автомобилей DAEWOO LANOS и KIA OPTIMA.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек. Еще 5 человек, из которых 3 ребенка 10, 8 и 4 лет, получили травмы разной степени тяжести", - сообщили ГСЧС.

По данным спасателей, все, кроме водителя KIA OPTIMA, были госпитализированы.

"Что стало причиной автопроисшествия - выясняют правоохранители", - добавили спасатели.

Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Также недавно в Ровенской области произошла масштабная авария, в результате которой погиб ребенок, восемь человек пострадали.

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