Під Вінницею новий приліт: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури неподалік Вінниці. Деталей поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Вороновицької територіальної громади Олександра Ковінька.
"У нашій громаді потрапляння по інфраструктурному об'єкту. Фахівці працюють", - зазначив він.
Він не уточнив, по якому саме об'єкту було влучання.
Оновлено від 14:30
Як уточнив начальник Вінницької обласної воєнної адміністрації Сергій Борзов, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник вдруге за день ударив по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього постраждали рятувальники, які прибули розбирати завали після першого удару вранці 11 жовтня.
Зазначимо, сьогодні Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також масово запускає дрони-камікадзе.
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