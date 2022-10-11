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Під Вінницею новий приліт: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Фото: наслідки прильоту під Вінницею (facebook Олександра Ковінько)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури неподалік Вінниці. Деталей поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Вороновицької територіальної громади Олександра Ковінька.

"У нашій громаді потрапляння по інфраструктурному об'єкту. Фахівці працюють", - зазначив він.

Він не уточнив, по якому саме об'єкту було влучання.

Оновлено від 14:30

Як уточнив начальник Вінницької обласної воєнної адміністрації Сергій Борзов, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник вдруге за день ударив по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього постраждали рятувальники, які прибули розбирати завали після першого удару вранці 11 жовтня.

Зазначимо, сьогодні Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також масово запускає дрони-камікадзе.

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ВінницяВійна Росії проти України