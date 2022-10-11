Под Винницей новый прилет: поврежден объект инфраструктуры

Российские войска ударили по объекту инфраструктуры недалеко от Винницы. Деталей пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Вороновицкой территориальной общины Александра Ковинько.
"В нашей общине попадание по инфраструктурному объекту. Специалисты работают", - отметил он.
Он не уточнил, в какой именно объект было попадание.
Обновлено от 14:30
Как уточнил начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, под удар попал объект критической инфраструктуры.
Напомним, ранее сообщалось, что противник второй раз за день ударил по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате пострадали спасатели, которые прибыли разбирать завалы после первого удара утром 11 октября.
Отметим, сегодня Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, а также массово запускает дроны-камикадзе.
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