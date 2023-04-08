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Под видом пасхальных кроликов: в Бельгии конфисковали партию наркотиков

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Бельгия, Суббота 08 апреля 2023 00:49
Под видом пасхальных кроликов: в Бельгии конфисковали партию наркотиков Фото: В Бельгии нашли экстази в пасхальных кроликах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ходе проверки на одном из пунктов таможенного контроля аэропорта Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В одном из грузовых терминалов аэропорта в столице Бельгии таможенники перехватили партию фальшивых шоколадных кроликов, сделанных из MDMA – полусинтетического психоделического вещества.

"Здесь у нас есть один-два килограмма этого наркотика. Из одного килограмма можно сделать шесть тысяч таблеток экстази", - рассказала сотрудница таможенного контроля аэропорта Брюсселя Пол Мелейнер.

Пакет адресовался покупателю в Гонконг. Отмечается, что Бельгия, Франция и Германия часто используются для подобных "посылок", которые обычно отправляются из Латинской Америки как "витаминные добавки".

Ранее мы сообщали, что более 75% украинцев считают серьезной проблему нелегального распространения наркотиков на территории государства. Большинство людей считают, что государство не эффективно борется с этим явлением.

Напомним, правоохранители в Киевской области разоблачили организатора масштабного межрегионального канала сбыта психотропов и наркотических веществ.

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Брюссель Бельгия
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