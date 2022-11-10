Під виглядом сільгосптехніки. Історичну зброю намагалися незаконно вивезти з України

Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, що випливало із Запоріжжя до США, виявили автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII століть, що мають історичну та культурну цінність.

Передбачається, що виявлені експонати – це видобуток, ймовірно, "чорних археологів". Шість старовинних предметів із металу відправниця задекларувала як запчастини до сільгосптехніки вартістю 10 доларів США.

Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлене митниками – ковані та литі залізні хрестовини, наверші рукоятки та наконечники піхов до шаблів, а також декоративна накладка для верхнього одягу військових. Ці предмети були поширені у Східній Європі за часів пізнього середньовіччя.

Дані артефакти мають історичну та культурну цінність. Усі вони – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування у землі.

Оскільки пересилання культурних цінностей за межі України у міжнародних поштових відправленнях заборонено, всі предмети правопорушення Київською митницею вилучено до рішення суду за протоколом про порушення митних правил.