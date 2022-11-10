RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под видом сельхозтехники. Историческое оружие пытались незаконно вывезти из Украины

Фото: историческое оружие пытались незаконно вывезти из Украины (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Константин Широкун

Артефакты времен позднего средневековья дельцы пытались вывезти из Украины под видом запчастей к сельхозтехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской таможни.

Киевские таможенники во время проверки международной почтовой отправки, следовавшей из Запорожья в США, обнаружили аутентичные образцы оправы холодного оружия времен второй половины XVII-XVIII веков, имеющие историческую и культурную ценность.

Предполагается, что обнаруженные экспонаты – это добыча вероятно "черных археологов". Шесть старинных предметов из металла отправительница задекларировала в качестве запчастей к сельхозтехнике стоимостью 10 долларов США.

Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженное таможенниками – кованые и литые железные крестовина, навершие рукоятки и наконечники ножен к саблям, а также декоративная накладка для верхней одежды военных. Эти предметы были распространены в Восточной Европе во времена позднего средневековья.

Данные артефакты имеют историческую и культурную ценность. Все они – археологического происхождения, ведь имеют признаки длительного пребывания в земле.

Поскольку пересылка культурных ценностей за пределы Украины в международных почтовых отправлениях запрещена, все предметы правонарушения Киевской таможней изъяты до решения суда по протоколу о нарушении таможенных правил.

Ранее мы писали, что произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная службаКиев